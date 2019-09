Combattere la cellulite: 5 cibi da evitare

Inutile dire che per le donne la cellulite rappresenta l'inestetismo della pelle più fastidioso ed al contempo più temuto. Pur potendo dipendere anche da altri fattori, la cellulite può in primis essere combattuta evitando determinati cibi. Eccone alcuni

Sale - E' il principale responsabile della ritenzione idrica. I cibi preconfezionati ne sono sempre particolarmente ricchi, quindi vanno spesso evitati.

Burro - Altro elemento tabù dopo il sale. Secondo molti esperti dovrebbe essere evitato del tutto e sostituito dall'olio extra vergine di oliva.

Patatine fritte e bibite gassate - Il cosidetto 'cibo spazzatura', oltre che nemico della salute, è anche un pericoloso fiancheggiatore della cellulite.

Salumi - Essendo ricchissimi di sale rappresentano un terreno fertile per la cellulite e per chi sta cercando di combatterla. Favoriscono il ristagno di liquidi, ragione per la quale devono essere necessariamente centellinati.

Caffè e zuccheri - Chi vuole combattere la cellulite dovrebbe eliminarli perchè il primo ostacola l'assorbimento del ferro, mentre in secondo è controindicato soprattutto quello raffinato, che è presente in tanti dolci di produzione industriale.