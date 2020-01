Inerzia del sonno? Come far ripartire il cervello

Quando dormiamo, durante la fase REM, nel nostro corpo è molto elevato il livello di melatonina (ormone che regola il ciclo sonno-sveglia). Se ci svegliamo ed alziamo dal letto in questa fase è facile provare disorientamento o avere difficoltà a fare determinati movimenti o svolgere alcune azioni che di solito non ci creano alcun problema.

Questo fastidio può durare mezz'ora o anche un'ora, ma per coloro che di notte dormono di meno rispetto a quanto sarebbe necessario anche di più. Gli effetti della 'sleep inertia' possono essere pesanti se si è sul luogo di lavoro o si ha la responsabilità di altre persone.

Esistono però alcuni accorgimenti da poter adottare.

Acqua fredda - Sciacquarsi la faccia con acqua fredda o fare una doccia tiepida. Non è scientificamente dimostrato che raffreddare il corpo riporti il cervello alle sue condizioni normali, ma è sicuramente una scossa.

Caffè doppio - La caffeina accende l'attività dei neuroni e favorisce il rilascio di adrenalina, l'ormone che stimola il lavoro del cuore. Non superare mai le due tazzine.

Luce - Spalacare le finestre. L'esposizione alla luce aumenta i livelli di cortisolo. Per rispondere allo stress della luce il cortisolo aumenta il glucosio presente nel sangue e promuove il consumo di zucchero nel cervello. E' efficace il trittico esposizione alla luce, assunzione di caffeina e lavaggio del viso con acqua fredda, nell'ordine preferito.

Camminata veloce - Farla dentro casa o ancora meglio fuori. Il movimento fisico aumenta l'attenzione grazie all'aumento della temperatura corporea ed alla maggiore spinta di sangue verso il cervello.

No gli zuccheri, sì alle proteine - Non fare il pieno di zuccheri a colazione, che forniscono una energia solo momentanea. Meglio le proteine (uovo per esempio) che assicura un buon funzionamento del cervello a lungo termine.