Benessere psicologico: come cercare di migliorarlo

Il benessere psicologico è qualcosa sì di genetico ma che dipende al contempo da come viviamo la vita di ogni giorno. Per questo motivo è possibile, con alcuni accorgimenti, poter cercare di migliorare la nostra salute dal punto di vista mentale.

Stimoli ambientali e cognitivi - Il benessere psicologico è fortemente legato allo sviluppo delle proprie risorse e potenzialità. Ognuno di noi nasce con un talento e lo deve coltivare. Chi nasce in un ambiente familiare che gli dà stimoli è avvantaggiato, ma gli stimoli possono essere ricercati anche al di fuori della sfera familiare. Una ricerca del genere porta sicuramente appagamento, libertà ed individuazione.

Sport - E' oramai acclarato che l'attività fisica produce effetti sulla salute mentale. Lo sport previene l'insorgenza di depressione, ansia e stress.

Mangiare bene - Il cibo influenza la nostra salute mentale e la nostra stabilità emotiva. Diversi studi hanno dimostrato che il cibo spazzatura è collegato al rischio di depressione ed aggressività.

Giocare - La predisposizione al 'gioco' è un elemento essenziale per chi vuole vivere bene ed in salute. Stanley Hall ha detto: "L'uomo invecchia perchè smette di giocare e non il contrario".

Costruzione di relazioni sociali - Instaurare e mantenere buone relazioni sociali è decisivo per il benessere mentale perchè risponde al bisogno di coesione che se non soddisfatto fa sentire spesso soli e malinconici.