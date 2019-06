Dolore cervicale: sintomi, rimedi ed esercizi

Alzi la mano chi una volta nella vita, a maggior ragione in questo periodo, dove gran parte delle persone sono molto sedentarie a causa di lavori che li costringono a stare ore ed ore al pc, non ha sofferto di cervicale infiammata.

Il tratto cervicale è costituito da 7 vertebre che si trovano nella parte superiore della colonna vertebrale e grazie alle quali si possono effettuare movimenti rotatori, flessori ed estensori della testa.

Il dolore cervicale parte a livello del collo, ma può irradiarsi alle spalle ed in determinati casi anche alle braccia.

Cause e fattori di rischio del dolore cervicale

- stress

- colpi di freddo

- posture sbagliate mantenute nel tempo

- sedentarietà

- utilizzo di cuscini e materassi non adeguati

- difetti occlusali (rapporto tra arcate dentale superiore o inferiore)

- difetti del campo visivo

- discopatie e/o ernie

Sintomi (ortopedici, vestibolari e neurologici)

- dolore al collo, a riposo o durante il movimento

- movimenti limitati a livello articolare

- dolore agli arti superiori

- torcicollo

- vertigini

- giramenti di testa

- senso di sbandamento

- mal di testa, cefalea, emicranea

- nausea e vomito

- stanchezza cronica e spossatezza

- disturbi del sonno

Per poter individuare in maniera chiara e precisa il problema è sempre meglio rivolgersi ad uno specialista che farà condurre al paziente tutti gli accertamenti del caso e potrà fornire la terapia più adeguata.

Rimedi comuni e rimedi naturali

- farmaci analgesici ed antinfiammatori non steroidei

- infiltrazioni di anestetici locali e cortisone

- fisioterapista

- artiglio del diavolo (utile contro tendiniti, artrite reumatoide, mal di schiena, mal di testa, cervicale, contusioni, sciatica)

- curcuma (viene di solito impiegata la radice per curare infiammazioni, dolori articolari, artrosi e cervicale)

- boswellia (consigliata per trattare infiammazioni locali, disturbi generativi delle articolazioni, dolori muscolari, tendiniti, miositi, fibromialgia)

Esercizi utili per la cervicale

- in piedi o da seduto, inclinare lentamente il collo prima da un lato e poi dall'altro, rimanendo per qualche secondo nella posizione di partenza tra una flessione e l'altra

- in piedi, inclinare il cllo di lato e con la mano del lato verso il quale è piegato spingere verso il basso la testa per praticare una piccola tensione. Piegare l'altro braccio a 90° portando la mano dietro la schiena e mantenere la posizione per 20-30 secondi. Ripetere dall'altro lato

- da seduto, alzare la testa portandola indietro in asse con le spalle e poi, sempre lentamente, tornare alla posizione di partenza.