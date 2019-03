Dove fare una risonanza magnetica a Catania

Risparmiare o affidarsi comunque alla professionalità a prescindere dal prezzo visto che parliamo di salute? E' sicuramente questo il dilemma che attanaglia ognuno di noi ogniqualvolta abbiamo la necessità, in seguito ad infortuni o a problemi di salute, di dover ricorrere ad una risonanza magnetica.

RISONANZA MAGNETICA: COS'E'

Come dice la stessa parola, la risonanza magnetica è una tecnica di diagnosi che fornisce immagini del corpo umano utilizzando dei campi magnetici e viene utilizzata in medicina perchè permette (attraverso la visualizzazione degli organi interni, dello scheletro e delle articolazioni) di individuare la presenza di alcune patologie.

Nonostante il nome (risonanza magnetica nucleare), ad oggi non v'è alcuna dimostrazione scientifica che il sottoporsi a questo esame possa comportare delle conseguenze, a breve o lungo termine.

QUANDO NON FARLA

E' fortemente controindicata per le donne incinta, per chi ha da poco subito interventi chirugici e per coloro che hanno nel corpo strutture metalliche, a maggiore ragione se in zone vitali del corpo.

RISONANZA: CARATTERISTICHE DELL'ESAME

A parte le ipotesi nelle quali è necessario utilizzare un liquido di contrasto (per far sì che le immagini che ne derivano dall'esame possano essere ancora più nitide), non è un esame particolarmente invasivo e che richiede preparazione nei giorni precedenti.

Non ha particolari controindicazioni: l'unica scocciatura è sicuramente quella di dover stare per circa 30 minuti fermo e doversi sorbire il rumore della macchina ed un piccolo senso di claustrofobia (per chi ne soffre).

RISONANZA MAGNETICA: DOVE FARLA A CATANIA

Diagnostica per Immagini srl - Viale XX Settembre 53, Catania (CT)

Sanicam Catania - Via Pasubio 15, Catania (CT)

Multimedica Catania - Via Balduino 43, Catania (CT)

Studio di radiologia Enzo De Luca - Via Androne 38, Catania (CT)

Radeco - Centro Di Radiologia Diagnostica Speciale - Via Gabriele D'Annunzio 37, Catania (CT)