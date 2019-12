Mal di testa: impacco freddo o caldo?

Pur vivendo in una società come quella occidentale che non rinuncia mai ad avere farmaci in casa può capitare di non trovare a portata di mano un analgesico quando si ha mal di testa.

In questo caso ci si chiede da sempre se sia meglio un impacco freddo o uno caldo. Nella realtà quello freddo, essendo il ghiaccio un vasocostrittore, riduce il dolore acuto e conferisce sollievo in caso di infiammazione, limitando la comparsa di lividi. Il caldo invece aumenta il flusso sanguigno rilassando i muscoli rigidi e rimendiando alle giunture doloranti.

Per questo motivo quando abbiamo l'emicrania degli impacchi freddi sopra fronte, occhi e tempie aiutano a ridurre le pulsazioni del mal di testa. Il panno caldo può essere utile per ridurre gli spasmi del collo che in alcuni casi possono essere la causa del mal di testa.

Per fare degli impacchi freddi casalinghi si possono utilizzare dei cubetti di ghiaccio o dei piselli o dei fagioli congelati in una borsa e posizionarli sulla zona dolorante per circa 10-15 minuti facendo attenzione a non ustionare la cute.

Si possono anche acquistare delle maschere fredde in farmacia e collocarle sopra la fronte e le tempie.

Bisogna però ricordare come il freddo può anche far insorgere l'emicrania. Può capitare se si mangiano velocemente cibi freddi come velati e ghiaccioli perchè il palato subisce un colpo freddo troppo improvviso.