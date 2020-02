Occhio secco: sintomi, cause e rimedi

A causa dell'inquinamento da polveri sottili negli ultimi anni è in costante aumento il problema dell'occhio secco. Quando si parla di occhio secco ci si riferisce ad una alterazione quantitativa o qualitativa delle lacrime che inumidisce la cornea a contatto con l'esterno. Questa condizione può causare alcuni sintomi fastidiosi e in determinati casi creare dei danni alla superficie dell'occhio.

Normalmente le lacrime assolvono a diverse funzioni: distribuiscono sostanze nutritive sulla superficie dell'occhio, proteggono dagli agenti esterni (vento, calore, smog), detergono l'occhio e rimuovono eventuali corpi estranei.

Occhio secco - Sintomi

- bruciore

- prurito

- sensazione di corpo estraneo nell'occhio

- fotofobia (fastidio alla luce)

- difficoltà a tenere gli occhi aperti

- dolore

- cicatrici ed ulcere corneali (nei casi più gravi) e conseguente annebbiamento visivo

Occhio secco - Cause

- invecchiamento

- troppe ore davanti a pc, cellulari, tablet, tv

- eccessivo uso di lenti a contatto

- uso di farmaci betabloccanti, antidepressivi è pillola contraccettiva

Per individurare delle alterazioni della lacrimazione è possibile eseguire in centri oculistici specializzati alcuni esami. La scelta del test da eseguire viene effettuata in base alla gravità dei sintomi ed alla causa sospettata.

Occhio secco - Consigli

- evitare gli ambienti di vita o di lavoro troppo secchi, il riscaldamento troppo elevato, i luoghi con scarso ricambio d'aria

- evitare l'eccessiva applicazione a videoterminali

- non avere scarso apporto di liquidi nella propria dieta

- non assumere farmaci a base di estroprogestinici senza adeguato controllo

Occhio secco - Cura

- soluzioni umettanti a base di lacrime artificiali senza conservanti (le lacrime artificiali hanno azione detergente, lubrificante, disinfettante e vanno messe più volte al giorno)

- colliri antinfiammatori (nei casi più gravi)