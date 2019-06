Power nap: più efficienza e produttività al lavoro

A chi non capita, durante la giornata di lavoro, di perdere la concentrazione perchè la sera prima si è fatto tardi o semplicemente perchè si trova in mezzo ad un periodo particolarmente stressante.

Per evitare di commettere degli errori sull'ambiente lavorativo che possano delle volte risultare deleteri, ecco arrivare il 'power nap', ossia il 'riposino che dà la carica'.

Negli USA alcune aziende hanno infatti installato degli appositi spazi per consentire ai dipendenti di poter effettuare questo riposino e ricaricare le pile in vista del resto della giornata lavorativa.

Come se non bastasse, in determinati alberghi, sono state posizionate delle poltrone per permettere ai lavoratori di poter riposare prima di tornare al lavoro (tra queste c'è anche Google).

In Svizzera ed in Gran Bretagna alcune aziende hanno voluto rendere propria questa idea, adibendo delle zone chiamate 'sleeping pods'.

Il power nap è un pisolino che deve andare dai 10 ai massimi 30 minuti e che ha come obiettivo quello di prevenire i cali di concentrazione e di energia che se sopravvengono mentre si lavora possono comportare diminuzione sia di produttività che di motivazione.

Non deve mai superare i 30 minuti perchè altrimenti si corre il rischio di entrare nella terza fase del sonno, quello profondo, ed il risveglio sarà sicuramente traumatico. Non deve essere inteso come un dormire vero e proprio ma come un fase di relax per ricaricare le batterie.

Power nap - Vantaggi

- migliora la produttività e la capacità di risolvere i problemi al lavoro e nella vita di tutti i giorni

- migliora la concentrazione e l'attenzione

- migliora la memoria, soprattutto per coloro che sono studenti o affrontano un concorso

- migliora l'umore grazie alla circostanza che si riduce la sensazione di stanchezza e di fatica

- aiuta, di conseguenza, il cuore, la pressione ed anche la gestione del peso