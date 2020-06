Casa piccola? Ecco le soluzioni salvaspazio

Nel corso degli ultimi anni si è sensibilmente modificato il modo di arredare case, che sono diventate sempre più piccole.

Non è però cambiata la necessità di avere sempre spazio. Per questo motivo ecco di seguito alcune idee salvaspazio per poter sfruttare al meglio un angolo cieco o una parete che non viene utilizzata.

Cucina - Bisogna sfruttare ogni cm delle pareti con mensole e ripiani per conservare piatti e bicchieri. Per le pentole e le padelle meglio pensili a muro e barre con magneti per gli utensili. Per quanto riguarda il tavolo ci sono diverse opzioni: a parete, l'isola, tavolo con rotelle o con sedie richiudibili. Gli elettrodomestici meglio ad incasso (forno o microonde). Per coloro che vivono all'interno di un monolocale l'ideale è la cucina a scomparsa chiudendo la porta scorrevole.

Camera da letto - La prima soluzione per recuperare spazio è quella del letto contenitore o del letto con cassettiera e vani contenitori che funge da armadio nel quale inserire parte del guardaroba. Se non c'è spazio per il comodino classico è bene scegliere quello con testiera funzionale formata da diversi vani dove sistemare, libri, luce e sveglia. Per le stanze dei più piccini si può pensare il letto a castello o quello a ponte o a soppalco. Per le scarpe è preferibile optare per scarpiere verticali da appendere alla parete o alla porta.

Bagno - Non può non esserci un lavabo con mobile contenitore per inserire creme, shampoo ed altri prodotti di bellezza. Quando si ha una casa piccola è difficile poter avere una asciugatrice: per questo motivo non può mancare uno stendibiancheria a parete e richiudibile. Ideale anche un portaoggetti a parete per rasoi, piastre o foni.

Soggiorno - Il tavolo deve essere regolabile, così da poterlo aprire quando si hanno ospiti a cena. Il divano deve essere letto sempre per permetterci di poter ospitare qualcuno. La parete attrezzata ideale è quella con ripiani chiusi e con mensole a vista.