Come decorare la casa per il Capodanno

Se deciderete di festeggiare l'arrivo del 2020 insieme ad amici a casa vostra e non avete idee sulle decorazioni e su come rendere la casa più che accogliente ed 'a tema' ecco alcuni consigli che potranno tornare utili.

Illuminazione - Riempire ogni ambiente della casa di luci e decorazioni dal colore scintillante. Ideali le luci a led attorno alle finestre, alle ringhiere o accanto al camino. In alternativa possono essere usate delle lanterne da mettere sui davanzali o al centro della tavola insieme a delle candele al led.

Palloncini e festoni - Riempire l'appartamento con palloncini a tema Capodanno, magari composti da numero che formano quello del nuovo anno. Possono essere messi anche a tavola come segnaposto. In aggiunta ai palloncini è possible disseminare la casa con festoni a tema con scritte in diverse lingue che augurano 'Buon anno'. Da non dimenticare anche le stelle filanti luccicanti.

Vischio - Il simbolo della buona fortuna deve essere appeso sopra la porta per augurare serenità e salute. Tutti devono poterci passare per scambiarsi un augurio di buon auspicio.

Albero di Natale - Ai normali addobbi possono essere aggiunte delle piume color argento e color dorato e dei brillantini spray per renderlo più luccicante e più in tema con la serata.

Tavola - Non devono mancare le decorazioni color oro o argento. Centrotavola, segnaposto, fermatovaglioli.

Soggiorno - Per poter stappare lo spumante allo scoccare della mezzanotte bisogna creare in casa un angolino con un orologio per seguire il countdown. Al termine della cena il soggiorno può diventare una sala da ballo con una palla stroboscopica riempita da palloncini colorati.

