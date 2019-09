Come decorare la casa in stile autunnale

L'estate sta per finire. Ecco arrivare l'autunno. Ed ecco arrivare la possibilità per chi ama cambiare la propria casa di darle un aspetto consono alla stagione ed ai primi freddi.

Di seguito alcuni consigli che potranno consentire di far diventare il proprio appartamento più accogliente ed in stile invernale.

Colori - Elemento importantissimo per quanto riguarda gli arredi. I colori che richiamano la stagione autunnale sono quelli caldi. Ragione per la quale è possibile arricchire la propria casa con cuscini, tappeti, copriletto con bordeaux, giallo ocra, arancio. Ma possono andare bene anche verde salvia o prugna.

Materiali - L'autunno, stagione più intima, fa preferire come materiale il legno. Il soggiorno, per esempio, potrebbe essere rinnovato con un tavolino il legno o con una libreria dello stesso materiale. Come complementi possono essere usate pigne, rami o fiori secchi. Per quanto riguarda i tessuti la lana è un vero e proprio 'must'.

Oggetti - Per avere una casa in stile autunnale non è necessario effettuare una ristrutturazione, ma basta aggiungere pochi elementi come una lampada in legno, piccole zucche o noci disposte sulle mensole o sul tavolo della cucina.

