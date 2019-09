Giardini e terrazze: come curarli in vista dell'inverno

L'arrivo delle temperature più fredde ci spinge a restare in casa e non utilizzare spesso terrazzi o gli spazi all'aperto.

Per questo motivo è arrivato il momento di sistemare e pulire gli arredi che abbiamo utilizzato durante l'estate in maniera tale da avere un giardino in ordine in vista della primavera.

Foglie - Devono essere eliminate per motivi estetici e pratici, perchè possono diventare luogo di proliferazione di funghi e batteri. Inoltre la pioggia e la neve possono bagnare le foglie e formare un manto compatto difficile da rimuovere dal pavimento del giardino. Eliminare anche i rami secchi e le erbacce che potrebbero attaccare le piante durante l'ìnverno. Se ci sono fiori dentro vasi è meglio metterli all'interno di una serra.

Attrezzi ed arredi - Devono essere messi al sicuro. Sedie, tavoli, barbecue, divanetti vanno conservati all'interno del garage o capanno. Se non si ha questo spazio radunarli in un angolo del giardino o del terrazzo e coprirli. Le vanghe o i rastrelli utilizzati per pulire devono essere ripuliti prima di essere conservati. Le parti metalliche vanno pulite con una spazzola dura e con olio antiruggine.

Le parti di legno vanno pulite con una spazzola a setola rigida per rimuovere i residui di terra. Terminare l'operazione con l'utilizzo di una spugnetta umida ed un panno in microfibra per asciugare. Le cesoie vanno pulite con sapone neutro e dopo la pulizia ingrassarle con olio specifico. Va eliminata la benzina dal tosaerba e tolto l'olio e la candela prima di conservarlo.

Impianto di irrigazione - Staccare, svuotare ed asciugare i tubi se si tratta di un impianto in superficie. L'irrigatore vero e proprio va trattato con anticalcare, spazzolato ed asciugato. Per gli impianti interrati chiudere l'acqua e proteggere con una copertura le elettrovalvole. Le centraline vanno scollegate e private della pila. Prima di conservarle è però necessario ungere le guarnizioni con olio specifico.