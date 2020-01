Casa: come costruire e sfruttare la veranda

In casa, soprattutto quando c'è poco spazio, tutto deve essere sfruttato al meglio. Per questo motivo è possibile far diventare il balcone o il terrazzo una camera in più realizzando una veranda da utilizzare per i propri hobby.

Veranda - E' una struttura formata da lati di vetro che poggiano sulla parete del palazzo e che viene realizzata sfruttando lo spazio esterno di un balcone o di un terrazzo. Le pareti non sono permanenti, ma sono pannelli rimovibili. Per essere a norma non deve ostruire il passaggio di luci o aria agli appartamenti vicini. Se costruita in condominio, deve essere arretrata rispetto alla facciata del palazzo. Prima di procedere alla costruzione è necessario richiedere della autorizzazioni perchè si sta provvedendo a chiudere uno spazio aperto come il balcone o il terrazzo. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Comune di residenza, bisogna chiedere al resto del condominio e cominciare i lavori solo dopo l'approvazione unanime.

La struttura portante che funge da scheletro della veranda deve essere realizzata con materiali adatti a resistere alle temperature invernali (legno, PVC, alluminio). Fondamentali anche gli attacchi, che garantiscono alla veranda di essere salda, di stare in piedi e sono importanti per la qualità dell'ambiente. Gli attacchi esterni devono invece impedire a pioggia, vento, caldo di infiltrarsi all'interno della veranda.

Da non sottovalutare nemmeno la scelta dei vetri: il più indicato è quello doppio, temperato o accoppiato (formato da due lastre di vetro unite da una pellicola che in caso di rottura maniente i pezzetti uniti). Esistono anche i vetri fonoassorbenti per diminuire i rumori provenienti dalla strada. La veranda deve inoltre essere dotata di un sistema di ventilazione per assicurare il cambio dell'aria ed evitare la formazione di muffa. A seconda della sua funzione può anche essere dotata di impianti di illuminazione o impianto idrico.

Utilizzo della veranda

- sala fitness

- angolo relax dove leggere un libro o svolgere altri hobby

- comodo ufficio (con adatto sistema di illuminazione e vetri riflettenti)