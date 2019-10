Installazione finestre: materiali, vetri e come risparmiare

L'arrivo della stagione più fredda ci costringe ad avere spesso le finestre chiuse in casa. Il corretto funzionamento degli infissi è importante per mantenere l'ambiente caldo e soprattutto per ridurre il costo delle bollette. Finestre che non si chiudono bene comportano la necessità di avere il riscaldamento sempre acceso e di conseguenza un maggiore inquinamento urbano.

Per tutti coloro che hanno adesso la necessità di cambiare gli infissi ecco dei consigli sui modelli da prendere in considerazione e sugli incentivi che si possono avere.

Materiali degli infissi

Legno - Perfetto per gli appartamenti dallo stile classico. Richiede però una manutenzione costante perchè va protetto al meglio dagli agenti atmosferici. Costoso, si può pero riparare facilmente ed è un materiale isolante naturale che consente di evitare gli sbalzi di temperatura.

PVC - Soluzione pratica, veloce, resistente nel tempo, necessita di poca manutenzione e protegge dagli agenti atmosferici. Il materiale è disponibile in diversi modelli e varianti che si possono adattare ad ogni appartamento.

Alluminio - Materiale resistente che ha necessità di poca manutenzione. E' meno isolante rispetto al PVC, per questo motivo ha bisogno di infissi a taglio termico che interrompono il passaggio del calore dall'interno verso l'esterno.

Finestre - Modalità di chiusura

Chiusura a battente - La più diffusa perchè permette di aprire totalmente le ante delle finestre ed avere il giusto ricambio dell'aria. Occupano però molto spazio.

Chiusura a vasistas - E' perfetta per gli ambienti di piccole dimensione perchè si apre verso l'interno. Le cerniere sono collocate nella parte inferiore, l'apertura in quella superiore. Il principale aspetto negativo è che sono difficili da pulire.

Chiusura scorrevole - Anch'essa fortemente indicata per gli ambienti non molto grandi, è caratterizzata dalla presenza di un sistema a due binari paralleli che vengono montati sul telaio sul quale si muovono le finestre. Non permettono di aprire totalmente la finestra, ma solo una parte alla volta.

Vetri - Quale scegliere

Doppio vetro - Modello isolante formato da due o più lastre di vetro divise da spazi riempiti d'aria o di gas per assicurare isolamente termico ed acustico. Assicurano risparmio in bolletta.

Vetro basso-emissivo - Ideale per chi vive in zone particolarmente fredde perchè permette di conservare fino al 90% del calore interno. Due o più lastre separate da distanziatori.

Vetri fonoassorbenti - Ideali per chi vive in zone molto rumorose perchè isolano acusticamente la stanza e limitano i rumori che provengono dall'esterno. Le lastre che vengono unite da un materiale plastico detto PVB sono ideali anche contro le effrazioni.

Vetri assorbenti - Non hanno bisogno di persiane perchè la loro peculiarità consiste nel fatto che assorbono il caldo in estate e lo restituiscono in inverno.

Vetri riflettenti - Consigliati per gli uffici perchè garantiscono una luce naturale senza riscaldare l'interno (sulla superficie ci sono ossidi metallici). La luce viene riflessa per il 30 % all’esterno e per il restante all’esterno illuminando a sufficienza la stanza grazie all’effetto specchio.

Vetri blindati - Nel caso in cui si dovessero rompere non creano alcun frammento pericoloso ma solo piccoli frammenti. Formati da tre o più lastre unite tramite fogli di PVB ed hanno diversi livelli di resistenza.

Detrazioni fiscali

Grazie alle detrazioni fiscali è possibile avere il rimborso del 50% di quanto viene speso. Questo rimborso viene effettuato in 10 anni con rate annuali dello stesso importo.

Rientrano in questa tipologia i seguenti lavori: finestre, porte d'ingresso, scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti ed elementi accessori, solo se vengono sostituiti simultaneamente a quella degli infissi; zanzariere; tende da sole (a condizione che non siano orientate a nord); vetri.