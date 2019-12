Natale: come addobbare la casa in sicurezza

Durante il periodo natalizio la casa, per essere decorata ad hoc, ha bisogno di luci, alberi, ghirlande. Al contempo, a maggior ragione se ci sono bambini, è però necessario creare un ambiente sicuro. Lo si può fare adottando delle precauzioni.

Albero - Accertarsi che quello presente in casa sia in materiale ignifugo e che riporti il marchio CE. La base deve essere stabile ed ancorata ad un mobile o alla parete per evitare che cada se i bambini decideranno di aggrapparsi. Se l'albero è vero il rischio di incendio è ovviamente maggiore, ragione per la quale meglio optare per uno non troppo secco.

Luci - Anche questa volta bisogna scegliere solo quelle a marchio CE. La certificazione gli viene conferita dopo un test di controllo da parte dell'azienda che li ha fabbricati. E' fondamentale che i dati dell'importatore ed il paese di fabbricazioni siano indicati sulla confezione e che tutto sia in lingua italiana.

Se si vogliono installare luci da esterno le luci devono riportare l'etichetta 'luci da esterno' e devono essere contrassegnate dal codice IP (lo standard deve essere IP 44). Meglio se sono a bassa tensione con alimentatore separato. Prima di installarle bisogna controllare l'assenza di fili scoperti, che la spina ed il cavo non siano danneggiati e che il controller non sia rotto.

Le luci non devono costituire un ostacolo per il passaggio e devono essere lontani da materiali infiammabili come tende, tappeti o tessuti. Se esistono più catene di luci è meglio usare una presa per ogni spina. Per fissare le luci non usare ganci di metallo o metterle vicino a fonti di metallo. Prima di uscire di casa è meglio staccare tutte le spine.

Addobbi - Alle palline di vetro devono essere preferite quelle infrangibili o decorazioni di stoffa. Evitare addobbi con pezzi piccoli che si possono staccare e che possono essere inghiottiti.