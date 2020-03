Cimice asiatica: rimedi per eliminarla

Numerose aziende agricole, sia del Nord che del Sud, negli ultimi periodi hanno denunciato la presenza sul territorio della 'cimice asiatica', un insetto polifitofago originario dell'Estremo Oriente.

Quando si abbassano le temperature la cimice tende a spostarsi verso abitazioni ed altri luoghi riparati dal freddo, come magazzini e garage.

Lunga di solito 1,7 cm, ha una forma a scudo e sulla parte superiore ed inferiore delle tonalità scure con sfumature di grigio, bianco, rame e nero. Emana un odore molto sgradevole quando viene disturbata ed è il modo col quale si difende.

Non è però pericolosa per l'essere umano.

Rimedi per impedire l'arrivo e per eliminare le cimici asiatiche

- installare zanzariere o reti anti-insetto alle finestre

- sigillare crepe, fessure e tutti gli altri accessi che consentono il passaggio delle cimici

- usare strumenti di pulizia a vapore per la casa per stanare le cimici annidate in cassonetti, infissi, tubature

- utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere le cimici che vengono trovate nei posti più facilmente raggiungibili

Le cimici che vengono uccise non devono essere mai buttate nel water perchè non annegano nell'acqua non saponata. Per questo motivo devono essere immerse in una bacinella con sapone per qualche minuti per poter essere uccise del tutto.

Non producono alcun effetto positivo i normali insetticidi per uso domestico. Questo accade anche in agricoltura, dove spesso per combatterle vengono utilizzati antagonisti naturali dell'insetto come la vespa samurai e non insetticidi.