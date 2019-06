Scarafaggi: rimedi naturali per combatterli

Nella bella stagione le alte temperature fanno sì che le porte e le finestre della nostra casa siano spesso aperte. In questo modo è molto facile l'ingresso nei diversi ambienti sia di zanzare (a meno che non si disponga di zanzariere) che soprattutto di scarafaggi.

Si tratta di insetti onnivori in grado di potersi nascondere in qualunque angolo della nostra casa. Spesso i loro punti d'ingresso sono porte, finestre, piccole fessure, fori d'accesso dei tubi idraulici e delle prese elettriche.

Per questo motivo, per prevenirne la presenza, è bene seguire in casa delle semplici regole.

Scarafaggi - Prevenzione in casa

- conservare i cibi solo in contenitori o sacchetti sigillati

- rimuovere subito i residui di cibo o rifiuti alimentari

- rimuovere i residui di cibo sotto stufe e frigoriferi

- lavare i piatti sporchi e pentole dopo l'uso

- non lasciare in giro ciotole per il cibo degli animali domestici e ripulire quella dell'acqua

- i rifiuti devono essere rimossi ogni giorno da casa e posti in contenitori sigillati o contenitori di rifiuti appositi

- non lasciate in giro pannolini o lavanderia sporca

- durante la notte non lasciare l'acqua nel lavandino o in eventuali contenitori

Nel momento in cui questi accorgimenti non dovessero essere totalmente efficaci, esistono dei rimedi naturali grazie ai quali possiamo cercare di diminuire o eliminare del tutto la presenza degli scarafaggi nei nostri appartamenti.

Scarafaggi - Rimedi naturali

Aglio ed alloro: predisporre questi due ingredienti su dei piattini e posizionarli nelle zone nelle quali abbiamo avvistato gli scarafaggi.

Sapone di marsiglia: scioglierlo in acqua tiepida e successivamente spruzzarlo nelle zone dove sono stati avvistati gli scarafaggi.

Erba gatta: si tratta di un repellente naturale da posizionare vicino alle porte, finestre, fessure. Se la presenza degli scarafaggi è un po' più consistente è meglio usarlo come infuso e spruzzarlo nelle zone ad hoc.

Aceto: diluirlo in acqua ed utilizzarlo per lavare finestre, porte e fissure con la soluzione che ne deriva.

Rosmarino: è una spezia odiata dagli scarafaggi per il suo odore molto forte. Posizionarne dei vasetti nei punti interessati.

Se nemmeno questi accorgimenti dovessero dimostrarsi efficaci e si tratta di un'infestazione consistente, sarà meglio rivolgersi a ditte specializzate. Potrebbe essere bene anche tentare prima l'utilizzo di prodotti chimici.

Disinfestazione dagli scarafaggi - Dove a Catania

Biotech Sicilia Disinfestazione - Via Giovanni Grasso, 8, 95045 Misterbianco CT

Siderat Derattizzazioni Disinfestazioni - Via Galermo, 213, 95128 Catania CT

Ambiente&Disinfestazione Srl - Via Venezia, 14, 95045 Misterbianco CT

Emmada Disinfestazioni e Derattizzazioni - Via Maestri del Lavoro, 8, 95123 Catania CT