Aumento contatore elettrico: costi e come richiederlo

Negli anni è aumentata l'efficienza energetica degli elettrodomestici con un conseguente risparmio in bolletta. Ma quando si ha una famiglia numerosa può capitare che il contemporaneo utilizzo di forno, ferro da stiro, fono, lavatrice, lavastoviglie ed aspirapolvere possa comportare dei blackout.

Questi ultimi possono verificarsi perchè non si ha la potenza necessaria. Ragione per la quale è necessario un adeguamento della fornitura, che dovrà avere una potenza di minimo 3 Kw.

Come richiedere la variazione della potenza elettrica

- fare richiesta al proprio fornitore

- prima di scegliere il voltaggio bisogna valutare la potenza di energia consumata in eccesso (informazione che viene fornita dallo stesso contatore)

- effettuata la richiesta al distributore locale (l'ente che gestisce la rete), sarà effettivo il cambio di potenza

- in linea di massima è possibile ottenere la variazione in 7 giorni

Costo dell'aumento di potenza

Attualmente, nel mercato di maggior tutela, il prezzo è fissato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nel mercato libero è deciso in parte dal fornitore di elettricità.

Mercato di maggior tutela

- quota fissa per variazione di potenza è € 26,76

- per ogni Kw di potenza il costo è di € 69,04

- quota amministrativa di € 23

L'aumento di potenza può essere richiesto a scaglioni fissi di 0,5 Kw. E' quindi possibile impostare la modifica in base alle proprie esigenze e disponibilità economiche.