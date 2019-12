Come risparmiare sulle bollette a Natale

Anche durate il periodo natalizio occorre fare i conti con le bollette. Pur utilizzando tutti i sistemi di sicurezza per quanto riguarda addobbi e luci è difficile controllare i consumi dell'elettricità e del riscaldamento.

E' però possibile, tramite alcuni accorgimenti, non rinunciare a nulla e non preoccuparsi delle bollette.

Luci - Pur avendo già da anni le luci per l'albero di Natale o per l'esterno, meglio acquistarne di nuove a led. In questo modo si risparmia fino al 90% rispetto a quelle ad incandescenza. Se non volete rinnovare le luci è possibile limitarne l'uso sostituendole con delle candele, disponibili in diverse forme (meglio scegliere quelle profumate). Le luci, inoltre, non devono per forza restare accese tutto il giorno. Per questo motivo meglio acquistare un sistema di controllo da remoto o un timer su cui impostare l'orario di accensione e spegnimento. Se si possiede un camino o una stufa a pellet è possibile utilizzare la luce che viene da questi sistemi di riscaldamento.

Gas - Per risparmiare è possibile preparare le diverse pietanze del pranzo o della cena con il forno, sia classico che a microonde. Meglio coprire le pentole coi coperchi per poter dimezzare il consumo di gas. Durante il pranzo o la cena, quando gli abiti più pesanti e la vicinanza tra i commensali aumenta la temperatura, meglio abbassare il termostato. Se il riscaldamento è centralizzato, meglio azionare solo quello presente nella stanza e spegnerlo nel resto delle stanze.

