Gravina, tutto pronto per l'attesa Befana "volante"

Arriva la Befana anche a Gravina di Catania. Qui per iniziativa dell'associazione volontari Gravina in Loco ODV, rappresentata da Lucia Barbara Pennisi, dell'Associazione Regala un Sorriso, rappresenta da Sonia Di Stefano, e dell'associazione Quartiere San Paolo capitanata dal presidente Santina Roggio si svolgerà, domani, 5 gennaio una iniziativa di solidarietà.

La associazioni sono da sempre impegnate nel sociale e recentemente hanno effettuato una distribuzione alimentare e di vestiario a chi ne ha bisogno. Per domani, dalle 19, grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Catania in piazza della Libertà a Gravina ci sarà la Befana Ernesta che volerà letteralmente per i cieli mentre effettuerà un lancio di caramelle e dolci per i più piccoli, mentre alle 22 prenderà alle fiamme.

Vi saranno gonfiabili per i bimbi e vin brulé, cioccolata calda, panettoni e zucchero filato.