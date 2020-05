Marijuana e pistola modificata: arrestato incensurato

Gli agenti del commissariato di Caltagirone hanno arrestato, nella giornata di ieri, l’incensurato 22enne A.G. perchè trovato in possesso di 430 grammi di marijuana a di una pistola a salve calibro 8, modificata per l’utilizzo di munizionamento offensivo, ritrovato insieme all’arma. La perquisizione è scattata nell’ambito di un’operazione antidroga che ha coinvolto un pregiudicato, P.F., il quale invece, è stato indagato perché trovato in possesso di una dose di cocaina, di un bilancino elettronico e della somma di 860 euro di cui non sapeva spiegare la provenienza. Tutto lo stupefacente, l’arma modificata e il munizionamento sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

