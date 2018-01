Svaligiano un'abitazione di Aci Castello: tre arrestati

Tre pregiudicati catanesi, Gaetano Platania, 42 anni, Giuseppe Scarpaci, 45 anni e Giacomo Caliò Cappelleri, 47 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Acireale, dopo un'accurata indagine effettuata dai carabinieri di Aci Castello. Il 29 agosto 2017 i tre da Catania si sono recati a Marzamemi per rubare all’interno di un’abitazione affittata per le vacanze da una coppia di castellesi. Non trovando niente di valore i ladri hanno portato via le chiavi di casa della coppia e i documenti per recarsi, la stessa mattina, nel loro appartamento di via Re Martino ad Aci Castello.

Aprendo la porta con le chiavi, con tutta calma i ladri hanno potuto ripulire l'abitazione, portando via preziosi e denaro. Dopo la denuncia delle vittime i militari hanno analizzato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza attive in zona, estrapolando dei fotogrammi che ritraevano i tre ladri mentre,salivano a bordo di una Citroen C3, utilizzata per allontanarsi dal luogo del furto. Proprio grazie alla targa dell'auto i carabinieri sono risaliti all'identità del primo malvivente, che aveva noleggiato il mezzo il giorno prima a Misterbianco.

I successivi riscontri effettuati tramite la banca dati hanno permesso di risalire agli altri due soggetti. Le prove raccolte sono state condivise appieno dall'autorità giudiziaria che ha ordinato l'arresto. I tre ladri sono stati rinchiusi nel carcere di piazza Lanza.