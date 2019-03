Aci Castello, la candidata Ezia Carbone: "Abbiamo risanato il Comune"

Entra nel vivo la campagna elettorale ad Aci castello, la candidata sindaco Ezia Carbone - espressione del centrodestra e sostenuta dal sindaco uscente Filippo Drago - ha incontrato gli elettori domenica mattina all’incrocio tra via IV novembre e via Re Martino: sceglie la strada dunque e non un palco per parlare ai cittadini: “Abbiamo fatto tanto, ma tanto ancora c’è da fare – dichiara al microfono Ezia Carbone – abbiamo risanato il Comune, azzerato i debiti e ora possiamo dedicarci ai progetti che sono stati avviati, come unire il lungomare e renderlo fruibile ad un uso collettivo. Non raccontiamo favole agli elettori, non prospettiamo progetti faraonici, ma con l’agire quotidiano e i passi giusti siamo certi che Acicastello diventerà il Comune che tutti si aspettano che sia. Perché ce lo meritiamo”.

Non sono mancate gli attacchi ai diretti concorrenti, che “promettono senza avere contezza di quello che vuole realmente il Paese: la bambinopoli che hanno assicurato di realizzare, ad esempio, vorrebbero realizzarla in una strada che sta cedendo: sarebbe un disastro costruire uno spazio per bambini in un’area così pericolosa. Per fare politica ci vogliono le idee e i progetti, non i sogni. Castellesi svegliatevi – ha esortato la candidata – non possiamo consegnare la città a chi ha a cuore solo il proprio tornaconto personale”.