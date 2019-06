Aci Castello, Musumeci: per gli allagamenti si interviene nel centro urbano

In sicurezza una delle arterie principali del centro urbano di Aci Castello, dove nel recente passato si sono verificati allagamenti che hanno messo a rischio la transitabilità dei veicoli e l'incolumità dei pedoni. Ora la programmazione dell'opera, da un progetto generale di massima del dicembre 1994. Ad annunciarla è il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in veste di commissario di governo contro il dissesto idrogeologico.

E' stata pubblicata, infatti, la gara, dell'importo di 249 mila euro, per un intervento di regimentazione delle acque piovane in via Trieste (in tutto 153 metri) che rappresenta il secondo stralcio del sistema complessivo di smaltimento già avviato lungo le strade provinciali 41 e 52, in corrispondenza della frazione di Ficarazzi.

La sistemazione delle acque meteoriche verrà garantita attraverso un sistema di caditoie trasversali e longitudinali supplementari, collegate al collettore pluviale.