Aci Catena, spaccia droga in strada: arrestato 18enne

Walter Liotta, 18enne di Aci Catena è stato arrestato dai poliziotti di Acireale per spaccio di droga. Gli agenti l'hanno notato in una zona residenziale del paese mentre si muoveva con atteggiamento guardingo tra alcuni cespugli e l'hanno bloccato.

Perquisito è stato trovato in possesso di marijuana sfusa, nascosta nelle tasche dei pantaloni e di un'ingente somma di denaro, guadagno dell'attività di spaccio. Inoltre tra i cespugli i poliziotti hanno ritrovato una busta con dentro 160 grammi della stessa droga e una bilancia di precisione. Il pusher, in attesa del rito per direttissima, è stato rinchiuso agli arresti domiciliari.

Nella stessa zona gli agenti hanno fermato un giovane a bordo di uno scooter che ha consegnato spontaneamente una dose di marijuana, dichiarandosi assuntore. Per questa ragione, il giovane G.L, 18enne è stato segnalato alla Prefettura.