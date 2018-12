Aci Trezza, studenti cinesi 'scoprono' l'isola Lachea

Da Qing Dao, provincia di Shan Dong nel nord della Cina, all’Università di Catania per frequentare il corso propedeutico di lingua italiana della “Scuola di Lingua e Cultura italiana perstranieri” e successivamente per immatricolarsi ai corsi di laurea triennale in Informatica e in Economia aziendale. Un percorso formativo che quattro studenti cinesi - Zhao Yun, WangXiaozhou, Liu Haining e Yin Hao – hanno avviato nei giorni scorsi, nell’ambito del Programma “Marco Polo” dopo un breve tour tra i palazzi storici dell’ateneo catanese e gli impianti sportivi de Cus Catania oltre alla Riserva naturale integrale “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi”, gestita dalcentro di ricerca universitario Cutgana.

Una visita guidata - organizzata dalla delegata alla Internazionalizzazione (ambito scientifico) Maria Alessandra Ragusa – per ammirare l’area protetta di Aci Trezza, caratteristica per la presenza della lucertola endemica “Podarcis sicula ciclopica”, della grotta dell’Eremita, del Museo della Stazione Studi sul Mare dell'Isola Lachea (con i rari reperti archeologici e alcuni esemplariimpagliati della fauna ittica del Mediterraneo) e della stazione di biologia marina.

Da diversi anni l’isolotto ciclopico è meta di studenti, docenti e studiosi stranieri sia nell’ambito delprogramma “Erasmus”, sia di diversi progetti di ricerca internazionali in campo geologico, botanicoe bio-marino. A guidare la delegazione cinese – composta anche dall’interprete Zhu Chao e dal componente dello staff cinese Chong Qun Jiang – l’esperta del Cutgana Natalia Leonardi e il responsabile dellariserva Domenico Catalano. La dottoressa Leonardi ha evidenziato, inoltre, le peculiarità naturalistichee geologiche dell’arcipelago delle Isole Ciclopi frutto di un'intensa attività eruttiva in ambientesottomarino che si verificò 500mila anni fa.