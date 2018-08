Acireale, arrestati due uomini per spaccio di cocaina

Nei giorni scorsi, su disposizione del Questore di Catania, personale del commissariato di polizia di Acireale, ha svolto dei mirati servizi per il contrasto dei reati in materia di stupefacenti nei Comuni dell’hinterland Acese. Nel pomeriggio di ieri, alcuni equipaggi della locale Sezione Investigativa giunti nel Comune di Aci Catena, mentre erano a bordo di auto civetta, in un quartiere popolare ad alta densità criminale, hanno notato un pregiudicato agli arresti domiciliari: Luigi Arena di 27 anni. L'uomo si trovava davanti l’uscio della propria abitazione posta a piano terra, intento a parlare con un altro ragazzo al quale gli indicava con la mano un luogo posto di fronte.

Il ragazzo, successivamente identificato nell’incensurato Giovanni Di Dio di anni 27, ha attraversato la strada ed ha nascosto qualcosa dietro un quadro elettrico Enel posto sulla strada. A questo punto gli agenti, intuito che potesse trattarsi di qualcosa di illecito, sono intervenuti immediatamente, bloccando Di Dio e trovando in quel luogo, in effetti, un pacchetto di sigarette con all’interno numerose dosi di “cocaina” confezionate con cellophane di colore bianco termosaldato.

I due uomini sono stati quindi fermati e condotti presso gli uffici di polizia di Acireale, dove sono stati dichiarati in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Il Pubblico Ministero di turno, informato sui fatti accaduti, ha disposto a carico dei due arrestati, la misura coercitiva degli arresti domiciliari in attesa di rito per direttissima innanzi al Giudice del Tribunale di Catania.