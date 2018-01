Evade dai domiciliari e si finge malato: arrestato al pronto soccorso

Il 30enne Carmelo Asero, responsabile di evasione è stato arrestato dai carabinieri di Paternò. I militari ieri mattina non l'hanno trovato in casa, dove si trovava ai domiciliari. L'uomo è stato avvertito da qualcuno dell'arrivo dei carabinieri e per cercare una scusa possibile al suo allontanamento arbitrario, ha inscenato un malessere recandosi al pronto soccorso dell’Ospedale S.S Salvatore di Paternò, dove però è stato smascherato dal medico di guardia e rintracciato dai militari. In attesa del giudizio per direttissima è stato ricollocato agli arresti domiciliari.