Acireale, 31enne finisce ai domiciliari per rapina

I carabinieri di Aci Catena hanno arrestato il 31enne Gaetano Sorbello, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. Condannato dai giudici per rapina aggravata in concorso, reato commesso ad Acireale il 2 aprile del 2016, dovrà scontare la pena di otto mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare.