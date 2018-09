Acitrezza, partono le celebrazioni di fine estate in onore della Madonna

La fine dell'estate per il borgo marinaro di Aci Trezza, da decenni, è caratterizzata dalle tradizionali celebrazioni in onore della Madonna della Buona Nuova. Domani, infatti, prima domenica del mese si terranno i momenti clou della festa con la santa messa solenne, l'omaggio floreale, la processione e la suggestiva luminaria sul Faraglione grande.

Alle 10.30, nella chiesa madre di San Giovanni Battista, il vice parroco della parrocchia Sant'Antonio Abate di Aci Sant'Antonio, don Andrea Sciacca, celebrerà la messa solenne animata dalla corale parrocchiale "Te Deum laudamus" diretta da Marisa Hili. Al termine, dallo scalo di alaggio partirà un corteo di barche per l'omaggio floreale, delle parrocchie trezzote e della Commissione festeggiamenti Madonna della Buona Nuova, al simulacro di Maria santissima ausiliatrice posta sul Faraglione grande. In serata, alle 19, l'antico simulacro ligneo della Buona nuova sarà portato in processione per le vie del paese fino a raggiungere la chiesa di Santa Maria La Nova, in via Scalazza, dove don Andrea Sciacca celebrerà la santa messa. Alle 20, invece, sul Faraglione grande sarà accesa la suggestiva luminaria, mentre intorno alle 22.30 all'arrivo del fercolo allo Scalo di alaggio il parroco don Carmelo Torrisi impartirà la benedizione al mare ed alle barche di Trezza.

A conclusione, dopo lo spettacolo pirotecnico curato da Nino Vaccalluzzo da Belpasso, ci sarà il trionfale arrivo della processione in piazza e la reposizione della statua della Madonna sull'altare maggiore della chiesa madre dove rimarrà per tutto il mese.