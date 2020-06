Adrano, ruba energia elettrica: denunciato

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato un uomo per i furto di energia elettrica. I poliziotti, coadiuvati da personale specializzato hanno accertato infatti, che l’impianto elettrico dell’appartamento dell’uomo era collegato non al relativo contattore bensì direttamente alla rete generale dell’azienda fornitrice del servizio. Per tale motivazione è stato dunque denunciato per il reato di furto, aggravato dell’utilizzo del mezzo fraudolento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.