Aggredisce due minori e si scaglia contro la guardia giurata intervenuta, arrestato

Ieri, la polizia ha arrestato Mohamed Jollow, nato in Guinea, classe 2001, senza fissa dimora, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento ai beni dello Stato e lesioni ai danni di privati. Nello specifico, nel tardo pomeriggio la volante in transito in viale Libertà è stata fermata da un minore, in forte stato di agitazione, che riferiva che all’ingresso del terminal degli autobus in via Archimede era in corso una colluttazione e che era stato poco prima aggredito da un uomo di colore. Pertanto, gli agenti si sono recati sul posto, dove vi era una guardia giurata che tentava di contenere un extracomunitario, che scalciava e si dimenava urlando.

Gli operatori hanno tentato di calmare l'uomo per farlo salire nell’autovettura di servizio per poi accompagnarlo in Questura. Nonostante ciò, Jollow ha continuato ad urlare e a sferrare calci, una volta assicurato all’interno della volante, l’uomo non ha accennato a calmarsi e durante il tragitto per arrivare in Questura ha sferrato calci violentissimi al finestrino posteriore destro danneggiando in modo considerevole il vetro e la portiera.

Ristabilita la calma, presso gli Uffici della Questura, sono stati ricostruiti i fatti, così come esposti in denuncia dalle vittime dell’aggressione e dalle guardie giurate intervenute in loro soccorso. E' stato accertato che, l’uomo aveva chiesto a due minorenni, una ragazza di 13 anni e l’altro di 17, di aiutarlo ad accendere il motorino e non soddisfatto dell’aiuto che i due giovani gli avrebbero prestato andava letteralmente fuori di testa, sferrando pugni contro i due minori, che venivano prontamente difesi dalla guardia giurata presente sul posto, anch’essa colpite con altri pugni.

I due minori sono stati accompagnati da personale del 118 presso il pronto soccorso di un nosocomio cittadino, dove a causa delle contusioni riportate sono stati refertati il minore con 10 giorni di prognosi per trauma cranico e la minore con 6 giorni di prognosi. Mentre la guardia giurata aggredita, anch’essa visitata in ospedale, è stata refertata con 10 giorni di prognosi per trauma toracico ed escoriazioni sparse. A seguito dei colpi subiti da Jollow nel corso della colluttazione anche i due poliziotti intervenuti hanno fatto ricorso alle cure mediche, riportando entrambi una prognosi di giorni 15 per traumi e distorsioni. Jollow, che a seguito degli accertamenti effettuati, risultava aver presentato la richiesta di soggiorno per motivi umanitari, è stato tratto in arresto e su disposizione del Pm di turno condotto presso la casa dircondariale di piazza Lanza in attesa della convalida del Gip.