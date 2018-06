Aggredisce il cognato con una mazza da baseball, arrestato 52enne

Armato di una mazza da baseball, al culmine di una lite per futili motivi a Catania ha colpito il cognato, minacciandolo anche di morte, causandogli ferite guaribili in 10 giorni. E' accaduto nel Villaggio santa Maria Goretti. L'aggressore, D. L. G., di 52 anni, è stato arrestato dalla polizia di Stato per lesioni personali aggravate, minacce e utilizzo di oggetti atti ad offendere. Secondo quanto accertato, alla base dell'aggressione sembrano esserci dissidi di natura familiare che durano da diversi anni. L'arrestato è stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.