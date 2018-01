Via Scandurra, aggredisce due persone per strada: arrestato incensurato

Arrestato un incensurato catanese R. S. per lesioni gravi. Ieri, intorno alle ore 11:40 a seguito di segnalazione giunta alla sala operativa della Questura - la polizia è intervenuti per una violenta lite in corso in via Scandurra.

Le volanti giunte sul posto hanno constatato che un individuo, dopo aver violentemente aggredito un giovane ragazzo, trovato riverso sul manto stradale, stava picchiando un altro residente. I poliziotti, pertanto, hanno bloccato l’aggressore e lo hanno condotto in Questura per gli accertamenti del caso.

Successivamente è stato accertato che, a seguito della violenta lite, originata da futili motivi, uno dei soggetti aggrediti aveva riportato un trauma cranio facciale con prognosi di 10 giorni, mentre l’altro è stato trattenuto in prognosi riservata presso un nosocomio cittadino a causa della frattura di tre costole e della rottura della milza.

Alla luce di ciò, dunque, l’aggressore è stato arrestato per il reato di lesioni gravi e, su disposizione del Pm di turno, ristretto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del giudizio per direttissima.