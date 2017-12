Aiutare la prevenzione con la beneficenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Promuovere la cultura della prevenzione e aiutare le pazienti in difficoltà. Questi i due importanti e nobili obiettivi che si sono posti Humanitas Centro Catanese di Oncologia e Il filo della Vita, Onlus di donne che promuove iniziative volte a un maggiore impegno collettivo nei confronti della Ricerca, della diagnosi precoce e delle cure per il tumore al seno. Martedì 19 dicembre, presso l’Humanitas di Catania, ha avuto luogo una raccolta fondi grazie alla vendita di panettoni natalizi, con una grande partecipazione di tutti gli ospiti del Centro oncologico. Grazie ai proventi raccolti, il Filo della Vita organizzerà campagne di comunicazione dedicate alla prevenzione, seminari, convegni e iniziative in cui sarà posto l’accento sull’importanza della diagnosi precoce, alleato fondamentale per scovare eventuali patologie in fase non ancora manifesta e dunque maggiormente curabili. Inoltre, verranno aiutate economicamente le pazienti con minor agiatezza economica, ad esempio per l’acquisto di parrucche ma anche per tutte le piccole e grandi esigenze che la malattia comporta. “Siamo molto soddisfatti dell’iniziativa – racconta Enza Marchica, Presidente della Onlus Il Filo della Vita - e ringraziamo l’Humanitas per il costante supporto che ci fornisce nell’organizzare tutti questi eventi fondamentali per sensibilizzare tutta la popolazione femminile su tematiche importantissime come quelle relative alla prevenzione, spesso sottovalutata o non comunicata nel giusto modo, ma che risulta fondamentale e a volta permette anche di salvare la vita”.