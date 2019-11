Albanese tenta di imbarcarsi su un volo per Londra con documenti falsi

Gli agenti della polizia di frontiera hanno arrestato il cittadino albanese Muca Ladimir durante un’attività di verifica dei documenti nei confronti dei passeggeri di un volo diretto a Londra. L’uomo ha esibito in aeroporto una carta di identità greca in corso di validità. Ma il documento non corrispondeva assolutamente all’originale, trattandosi di una contraffazione. Il passeggero, messo alle strette, ha ammesso di avere delle generalità diverse da quelle indicate sul documento ed è stato arrestato e rimesso in libertà dopo gli adempimenti di rito.