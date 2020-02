I carabinieri denunciano due persone per allaccio del gas irregolare

I carabinieri di Camporotondo Etneo hanno denunciato, per furto aggravato, un 42enne del posto ed un 73enne di San Pietro Clarenza. I militari impegnati in un piano di controllo hanno effettuato una serie di verifiche sulla rete di distribuzione del gas metano che asservisce i due paesi. E’ così emerso che i due denunciati avevano manomesso i contatori usufruendo del gas in maniera irregolare nelle proprie abitazioni, in via Nazionale di Camporotondo Etneo ed in via Sottotenente Privitera di San Pietro Clarenza.