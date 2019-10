Meteo: ancora maltempo, allerta "gialla" su Catania

Il vortice di bassa pressione che interessa la Sicilia Orientale continuerà ad imperversare anche nelle prossime ore. Domani, mercoledì 9 ottobre, si prevedono rovesci anche a carattere temporalesco su Catania, con forti venti dal Sud Est. Mare Jonio particolarmente agitato, con onde di oltre due metri e moto in amento. In serata il maltempo dovrebbe gradualmente attenuarsi, ma il sole spunterà solo nella giornata di venerdì. Sabato possibili nuovi rovesci. La protezione civile regionale ha emesso un bollettino di pre-allerta meteo "gialla", in relazione al rischio idrogeologico.