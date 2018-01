Amt lancia l'iniziativa "Racconti ed immagini di Sant'Agata in bus"

Domani giovedì 1 febbraio alle ore 11,00 in piazza Montessori presenterà l’iniziativa “Racconti ed Immagini di Sant’Agata in Bus” promossa con l’Associazione Amas, l’Associazione S.Agata – Basilica Cattedrale, Officine Demetra e il Comitato dei Festeggiamenti Agatini. All’incontro saranno presenti il Presidente del Comitato dei Festeggiamenti Agatini Francesco Marano, il Presidente di Amt avv. Puccio La Rosa, il Presidente di Amas Giuseppe Nicotra, Claudio Batuli e il fotografo Giuseppe Lo Presti.

"L’iniziativa programmata attraverso l’impiego dello storico 'Inbus U 210' dell’associazione Amas – anticipa il presidente di Amt Catania Puccio La Rosa – intende contribuire alla valorizzazione in chiave culturale, sociale e turistica delle festività in onore della Santa Patrona della Città di Catania e contestualmente favorire la diffusione della cultura della mobilità sostenibile".

"In questo senso – aggiunge l’avv. La Rosa – l’Amt cercherà di favorire l’uso del mezzo pubblico in occasione delle giornate dedicate a Sant’Agata, oltre che attraverso lo spostamento dei percorsi generalmente fatti dai propri mezzi in ragione della presenza del fercolo di S. Agata per le vie cittadine, anche attraverso l’emissione di un biglietto giornaliero dedicato alla festa dal costo di 2 euro anziché euro 2,50. Si tratta di una iniziativa – spiega il Presidente di Amt – che per il terzo anno consecutivo consentirà di utilizzare il mezzo pubblico per gli spostamenti fra le varie parti della città e di conservare uno speciale ricordo dell’edizione 2018 della Festa di Sant’Agata".

"Il biglietto speciale 'Sant’Agata 2018', infatti, - aggiunge La Rosa – raffigurerà l’immagine del Primo Cereo Rinoti ovvero la candelora rappresentativa dell’antico rione di San Giuseppe La Rena costruita e completata tra il 1820 e il 1852. In questo senso il biglietto emesso, che nelle edizioni 2016 e 2017 ha già ospitato l’immagine di Sant’Agata e quella della cosiddetta 'Piccola Candelora', è destinato a rappresentare un autentico cimelio per devoti, appassionati e cultori dei festeggiamenti Agatini".

Il biglietto, valido su tutti i mezzi Amt e acquistabile in tutti i punti vendita autorizzati o presso il punto vendita Amt di via S. Euplio n.168, sarà utilizzabile fino al 28 Febbraio 2018.