Amt festeggia: non ci sarà la sospensione del servizio dal 2 luglio

L’Azienda Metropolitana Trasporti tira un sospiro di sollievo dopo l'approvazione delle. Il paventato blocco del servizio a partire dal 1 luglio fortunatamente non ci sarà.

Sarebbe stato inevitabile se il Comune non fosse stato in grado di assicurare la proroga del contratto che consente alla partecipata di espletare il servizio di trasporto pubblico locale nella città di Catania e nei comuni limitrofi. "La preoccupazione manifestata dai cittadini - scrivono i vertici dell'azienda - per la possibile sospensione del servizioci ha rattristato e rammaricato, ma dall’altro ci ha fatto avvertire ancora di più il senso di responsabilità nella gestione di un servizio essenziale a cui i cittadini hanno dimostrato di tenere in modo particolare. Una città moderna ed efficiente non può fare a meno di un trasporto pubblico che funzioni – meglio di quanto ha funzionato negli ultimi anni – soprattutto a tutela delle fasce più deboli della città. Il 1 luglio 2019 non passa alla storia quindi come il giorno più buio dell’Amt e dei suoi utenti, ma al contrario diventa un’occasione di confronto leale con tutte le componenti che possono e devono contribuire al rilancio dei servizi di mobilità urbana".

"Con il Comune di Catania - contiuna la nota dell'Amt -dobbiamo fare in fretta a rinnovare il contratto, che stabilirà la quantità di servizi che potremo erogare alla città, mantenendo inalterato il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti e garantendo alle fasce più deboli le agevolazioni tariffarie finora riconosciute. Il nuovo contratto sarà l’occasione per poter finalmente riorganizzare il servizio e la rete dei bus: troppe le linee che si sovrappongono, sia in termini di percorsi che di orari, la riorganizzazione attesa da anni non può più aspettare. E dobbiamo anche fare in fretta ad ultimare gli importantissimi progetti di mobilità in corso di realizzazione e finanziati con i fondi europei del pon Metro: l’acquisto di ulteriori 40 autobus che consentiranno di completare il rinnovo della flotta, il rifacimento del percorso del Brt1 e la creazione di altre 4 linee Brt sono tra le principali iniziative che consentiranno di imprimere un passo decisamente diverso alla mobilità urbana. Con la Regione Siciliana, che ci ha aiutato in questi mesi di difficoltà e che ci consentirà a breve di mettere su strada altri 27 mezzi nuovi: dopo l’ottima notizia del superamento del paventato taglio ai fondi regionali destinati al trasporto pubblico locale, dobbiamo fare in fretta a riorganizzare la rete della città metropolitana, per dare ai cittadini dell’area vasta un servizio che tenga conto sempre più del contesto di tipo urbano che ormai caratterizza la città metropolitana di Catania, e per realizzare una intermodalità con gli altri operatori del ferro e della gomma. Con questi ultimi, con i quali va rafforzata l’integrazione, perché il cittadino ha bisogno di un servizio coordinato e accessibile a prescindere dall’operatore che lo fornisce. Con il personale dell’Amt, al quale va il nostro ringraziamento per svolgere quotidianamente un’attività logorante in un contesto difficile, non mancando al proprio dovere, ed al quale chiediamo, in periodo storico che resta delicato, un ulteriore sforzo di collaborazione per contribuire, insieme a questo consiglio di amministrazione, a migliorare sempre di più il servizio reso, facendolo diventare più efficiente, più puntuale, più cortese, più aperto all’utilizzo delle nuove tecnologie".