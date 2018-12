Campagna di Natale 2018 firmata Amt

Un Natale all’insegna della tradizione e della riscoperta dei valori cardine legati alle festività è quello promosso da AMT, Azienda Metropolitana Trasporti di Catania, attraverso una campagna affissioni e un’iniziativa itinerante che saranno presentate dal Cda di AMT, nelle persone del presidente Giacomo Bellavia e dei componenti Serena Spoto e Agata Parisi, venerdì 7 dicembre, ore 10:00 nel corso di una conferenza stampa che si terrà nell'ex rimessa dell’Azienda, in via Plebiscito 747. Sarà presente il Sindaco, Salvo Pogliese.

Per l’occasione una vettura storica, visitabile nel corso della conferenza, ospiterà al suo interno il simbolo religioso per eccellenza del Natale, un Presepe che, attraversando le sei municipalità della città nei tre weekend antecedenti al 25 dicembre, coinvolgerà adulti e bambini, portando in giro lo spirito di una festività vissuta secondo i suoi valori più profondi. La Campagna, interamente finanziata con sponsorizzazioni private, sarà veicolata anche attraverso un circuito di affissioni e sui pannelli laterali delle vetture, nonché declinata anche nel ticket di viaggio giornaliero acquistabile durante il periodo.

L’iniziativa di AMT sarà non solo un’occasione per portare il messaggio di auguri da parte dell’Azienda a tutta la città, ma anche per promuovere, attraverso la propria presenza sul territorio, l’utilizzo del trasporto pubblico da parte della cittadinanza. Il nuovo Cda durante la conferenza stampa presenterà inoltre alcune iniziative per favorire l’uso del mezzo pubblico nel periodo delle festività natalizie.