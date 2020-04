Amt Catania: dalla Regione 5 milioni di contributi

"Stamane il direttore generale del Dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo ha decretato la liquidazione dei contributi in favore del trasporto pubblico nel Comune di Catania. Si tratta di poco meno di cinque milioni di euro a copertura del primo trimestre 2020, erogazione che arriva rispettando i tempi prestabiliti e che diventa ancora più essenziale per la tenuta dell’Amt e dei suoi servizi in questo momento di grave emergenza”.

Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito del decreto emanato stamane dal Dipartimento Infrastrutture che assegna la somma di quattro milioni 917mila euro al Comune di Catania.

“Il Governo Musumeci - sottolinea l'assessore - prosegue nel mantenere l’impegno a non far mancare le risorse di sua competenza a tutti i settori dell’economia e dei servizi in Sicilia, a partire dai trasporti che impegnano centinaia di addetti. Con questo atto non solo garantiamo un servizio essenziale quali il trasporto pubblico, ma salvaguardiamo la dignità dei lavoratori con la corresponsione degli stipendi”, conclude Falcone.

