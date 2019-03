Lavori notturni in autostrada, Anas a Musumeci: "Costano di più"

Alla fine del 2018 lungo l’A19 Palermo – Catania è stata stesa la nuova pavimentazione su circa 318 dei 394,600 chilometri complessivi, sono state sostituite le barriere di sicurezza lungo 75 chilometri dei 313 previsti ed il risanamento strutturale dei viadotti ha coperto 16 chilometri sui 113 totali.

L'amministratore delegato di Anas Massimo Simonini risponde alle osservazioni del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, che ha richiamato l’attenzione sulle code in autostrada causate dai cantieri. L'autostrada A19 "Palermo-Catania" - ricorda Simonini - è interessata da un piano di manutenzione programmata che prevede un investimento complessivo pari a circa 850 milioni di euro. Il piano prevede il risanamento strutturale di viadotti e gallerie, il rifacimento del piano viabile, l'installazione di nuove barriere di sicurezza laterali, la riqualificazione e implementazione degli impianti tecnologici e di illuminazione con tecnologia a led".

"Nessun cantiere tra quelli attualmente presenti lungo l’A19 - continua ancora Simonini - comporta formazione di code, fatta eccezione per quello relativo al rifacimento della pavimentazione sul tratto Villabate-Palermo. L’esecuzione di tali operazioni durante il giorno è necessaria poiché le attuali basse temperature notturne comprometterebbero la qualità del conglomerato bituminoso drenante che Anas sta mettendo in opera. Per quanto riguarda il cronoprogramma dei lavori, il cantiere sul tratto Villabate-Palermo, in direzione Palermo, sarà completato entro la prossima settimana. Ciò consentirà di aprire il cantiere sulla carreggiata in direzione Catania che avrà una durata non superiore ai 30 giorni. Dove tecnicamente possibile, sono sempre eseguiti in orario notturno. Questo accade, ad esempio, sulla tangenziale ovest di Catania, lungo la quale in questi giorni sono stati avviati interventi di consolidamento e ripristino corticale su due cavalcavia - interventi che saranno eseguiti in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino - e sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” tra Palermo e l’aeroporto di Punta Raisi. In questo tratto di strada ad intenso traffico, i lavori di rifacimento della nuova pavimentazione drenante saranno eseguiti in orario notturno a partire dal mese prossimo, compatibilmente con il miglioramento delle condizioni meteo e, soprattutto, con temperature sufficientemente elevate tali da non inficiare la qualità del conglomerato bituminoso. E’ opportuno evidenziare – sottolinea l’Ad di Anas – che i lavori svolti in orario notturno comportano un incremento dei costi pari a circa il 30 per cento, che si giustifica solo sui tratti stradali con un elevato volume di traffico giornaliero".