“EtnAmbiente”, nasce l’app per segnalare le microdiscariche

Il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, insieme all’assessore all’Ecologia, Salvo Pappalardo, ha presentato l’app per smartphone “Etnambiente”, con la quale sarà possibile segnalare le microdiscariche direttamente dal proprio cellulare. L’app può essere scaricata gratuitamente da Apple store e da Google Play. L’iniziativa, adesso divenuta pienamente operativa, è stata avviata nel novembre 2018.

Il Comune, nell’ambito delle azioni di lotta alle microdiscariche, ha stipulato un protocollo d’intesa con “Strada del vino e dei sapori dell’Etna”, rappresentata dal responsabile del progetto, Alberto Falcone, per il recupero dei rifiuti e il conferimento nelle Isole ecologiche attraverso i volontari. “Anche i cittadini di Belpasso - spiega il sindaco Motta - possono adesso segnalare le microdiscariche attraverso l’app Etnambiente direttamente dal proprio cellulare. Tutte le segnalazioni saranno geolocalizzate e verranno prese in carico dal Comune che si avvarrà dell’opera dei volontari per bonificare le aree interessate e conferire i materiali al Centro comunale di raccolta. Questo sistema già funziona in una decina di comuni etnei dove sono state registrate diverse centinaia di segnalazioni in pochi mesi e finora in oltre la metà dei casi si è già potuta dare una soluzione. Adesso anche Belpasso fa parte di questa rete virtuosa a tutela dell’ambiente e invito tutti i cittadini a scaricare, installare e usare l’app EtnAmbiente”.