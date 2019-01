Ard Discount Sicilia, beni di prima necessità per i bambini terremotati

Varie tonnellate di beni di prima necessità dedicati all'infanzia, come omogenizzati, pannolini, latte e biscotti, sono state donate da Ard Discount Sicilia attraverso la consortile Ergon per sostenere i terremotati del Catanese le cui abitazioni sono state danneggiate dal sisma di Santo Stefano. Lo rende noto la stessa Ergon.

Le derrate alimentari e le altre provviste, attraverso il gruppo di Protezione Civile "Alfa 1" di Chiaramonte Gulfi, sono state consegnate ai rappresentanti del comune di Zafferana Etnea per essere ridistribuite tra le famiglie che ne necessitano.

"La solidarietà è uno dei valori di Ergon - spiega la direttrice dell'ufficio marketing Concetta Magno - e non potevamo non essere in prima linea dopo il dramma che stanno vivendo molte famiglie terremotate. La nostra azienda ha subito contattato la Protezione Civile per mettere a disposizione i beni di prima necessità più utili. Ci hanno indicato le priorità e con l'insegna Ard Discount abbiamo messo a disposizione quanto di più necessario per le famiglie con bambini".

"Un modo per stare concretamente vicini a queste persone che stanno vivendo una situazione di certo non facile - aggiunge - considerate anche le rigide temperature, con la speranza di essere stati d'aiuto e con l'augurio di poter tornare alla normalità prima possibile".