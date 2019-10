Arrestato per evasione, beccato a passeggiare in piazza Duomo

Nella serata di ieri, agenti delle volanti, con il contributo di una pattuglia dell’Esercito Italiano, hanno tratto in arresto Sicali Salvatore, catanese, classe ’73, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Intorno alle 22:00, i militari dell’Esercito impegnati nel servizio “operazione Strade Sicure” hanno notato in piazza Duomo un individuo sospetto il quale, alla loro vista, ha tentato di evitare il controllo.

Sopraggiungeva nel frattempo una volante della polizia di Stato e, quindi, l’individuo veniva congiuntamente bloccato. A seguito dell'identificazione, è stato accertato che lo stesso era in atto sottoposto alla misura restrittiva della detenzione domiciliare. Per tale ragione l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pm di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.