Arrestato pirata della strada: sperona “gazzella” per sfuggire al controllo

Ieri sera, intorno alle 18:30, alla guida di una Fiat Punto sulla Strada Circonvallazione di Maniace non si è fermato all’alt imposto da una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo, speronando addirittura l’auto di servizio.

Fuggito a folle velocità dopo circa 2 Km, in Contrada Erranteria, dopo aver generato un altro incidente, andando a scontrarsi con una Fiat Uno e causando delle lesioni al conducente dell’auto (Trauma cranico e cervicalgia post-traumatica e contusione gamba sinistra con prognosi di 7 giorni), ha abbandonato l’auto scappando per le campagne circostanti. Scattate le ricerche dell’uomo, identificato grazie ad uno dei militari di pattuglia che lo aveva riconosciuto in volto, lo stesso è stato scovato ed ammanettato in un casolare di campagna in Contrada Gullia nel comune di Bronte.

L’arrestato è un 25enne di Maniace, già gravato da precedenti di polizia, che risponderà alla Autorità giudiziaria di resistenza a pubblico, lesione personali e omissione di soccorso. In attesa della direttissima è stato trattenuto in camera di sicurezza