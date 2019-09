Arresti a raffica della squadra mobile etnea

Arresti a raffica della mobile etnea. In particolare gli uomini della polizia hanno rintracciato i soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi e sono stati eseguiti diversi ordini di carcerazione.

In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha arrestato Matteo Piterà, pregiudicato di 63 anni, condannato a 4 anni e 10 mesi per reati in materia di stupefacenti; Salvatore Flora, di 29 anni, pregiudicato agli arresti domiciliari, sospendendo la misura provvisoria dell’affidamento al servizio sociale per la carcerazione e condannato fino al 2021 per reati in materia di stupefacenti; Mario Palazzolo di 32 anni, pregiudicato, che dovrà espiare la pena della reclusione fino al marzo 2021 per reati in materia di stupefacenti.

Inoltre è stato rintracciato Alessio Pricoco, di 30 anni, pregiudicato e ai domiciliari che dovrà espiare una pena sino al settembre del 2020 per reati in merito agli stupefacenti; Luciano D'Alessandro, di 47 anni, pregiudicato, e sottoposto alla misura dell’affidamento ai servizi sociali e che sarà recluso sino al giugno del 2020 per i reati di rapina e furto; Salvatore Savoca di 32 anni pregiudicato, sottoposto alla misura dell’affidamento ai servizi sociali, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione e che dovrà espiare la pena della reclusione fino al prossimo dicembre per il reato di furto; Francesco Bonaccorso, 38enne, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione edovrà espiare la pena di anni 2 e mesi 7 di reclusione per i reati di furto ed evasione.

Infine Enrico Del Buono, di 42 anni, destinatario di ordine di esecuzione per l’espiazione presso il domicilio delle pene detentive dovrà espiare la pena di mesi 2 di reclusione guida in stato di ebrezza.