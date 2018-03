Weekend di arresti per la polizia, in manette quattro pregiudicati

Quattro pregiudicati catanesi sono stati arrestati dalla polizia etnea, che ha eseguito alcuni provvedimenti disposti dal tribunale etneo. Si tratta di Giuseppe Battiato, condannato a 4 anni e due mesi per reati in materia di stupefacenti, Francesco Cocuzza, condanato a 6 mesi dal tribunale di Brescia per rapina. Ed ancora: Claudio Genepro, che dovrà restare agli arresti fino al prossimo 30 aprile per reati inerenti le armi, e Valerio Tripoli, condannato a due anni e 4 mesi per fatti di droga.