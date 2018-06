I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato il 51enne catanese Carmelo Indorato, già ai domiciliari per altri reati, eseguendo un ordine di carcerazione emesso dalla corte d'appello di Bologna. Condannato dai giudici felsinei per rapina aggravata in concorso, dovrà scontare una pena complessiva pari a 3 e 8 mesi di reclusione.